Невиновный пробыл в тюрьме 32 года из-за любимой, которая под давлением обвинила его в убийстве

Гилберт Пул – младший провёл в тюрьме три десятилетия за преступление, которого он не совершал. Только в 2021-м мужчину реабилитировали и выпустили из тюрьмы.