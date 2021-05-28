Невиновный пробыл в тюрьме 32 года из-за любимой, которая под давлением обвинила его в убийстве
Гилберт Пул – младший провёл в тюрьме три десятилетия за преступление, которого он не совершал. Только в 2021-м мужчину реабилитировали и выпустили из тюрьмы.
Фото © Fox News
Пула признали виновным в убийстве Роберта Мехиа, тело которого нашли в поле городка Понтиак в Иллинойсе в 1988 году. Всё обвинение строилось на ложных показаниях девушки Гилберта. Под давлением она рассказала следствию, что парень встретил Мехиа в баре, а затем убил его во время попытки ограбления. После дантист подтвердил эту версию, сопоставив след от укуса на жертве с прикусом Пула-младшего.
Фото © Департамент исправительных учреждений штата Мичиган, Fox News
Одна загвоздка — Гилберт невиновен. И с первых же месяцев в тюрьме мужчина пытался это доказать. Только к 2015 году процесс сдвинулся с мёртвой точки. Апелляционный суд Мичигана постановил провести ДНК-анализ биологического материала, собранного с улик 10 лет спустя. Уже вскоре выяснилось, что на теле жертвы были следы крови группы А. Она не совпадала ни с анализами Пула, ни с данными Мехии.
Фото © Fox News
Улики в виде следов от укусов были опровергнуты. Генеральный прокурор Дана Нессель заявила, что подобные доказательства уже давно признали ненадёжными. Процесс по реабилитации Пула-младшего длился несколько лет, и только 26 мая 2021-го мужчина смог впервые за 32 года выйти на волю.
По закону все ошибочно осуждённые американцы имеют право на 50 тысяч долларов за каждый год, проведённый в тюрьме. Таким образом, Пул может получить выплату в размере 1,6 млн долларов (117,5 млн рублей). Получит ли мужчина эти деньги на деле — прокуратура не сообщает, пишет Daily Star.
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