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Невиновный пробыл в тюрьме 32 года из-за любимой, которая под давлением обвинила его в убийстве

Гилберт Пул – младший провёл в тюрьме три десятилетия за преступление, которого он не совершал. Только в 2021-м мужчину реабилитировали и выпустили из тюрьмы.

28 мая, 07:55

Фото © Fox News

Пула признали виновным в убийстве Роберта Мехиа, тело которого нашли в поле городка Понтиак в Иллинойсе в 1988 году. Всё обвинение строилось на ложных показаниях девушки Гилберта. Под давлением она рассказала следствию, что парень встретил Мехиа в баре, а затем убил его во время попытки ограбления. После дантист подтвердил эту версию, сопоставив след от укуса на жертве с прикусом Пула-младшего.

Фото © Департамент исправительных учреждений штата Мичиган, Fox News

Фото © Департамент исправительных учреждений штата Мичиган, Fox News

Одна загвоздка — Гилберт невиновен. И с первых же месяцев в тюрьме мужчина пытался это доказать. Только к 2015 году процесс сдвинулся с мёртвой точки. Апелляционный суд Мичигана постановил провести ДНК-анализ биологического материала, собранного с улик 10 лет спустя. Уже вскоре выяснилось, что на теле жертвы были следы крови группы А. Она не совпадала ни с анализами Пула, ни с данными Мехии.

Фото © Fox News

Фото © Fox News

Улики в виде следов от укусов были опровергнуты. Генеральный прокурор Дана Нессель заявила, что подобные доказательства уже давно признали ненадёжными. Процесс по реабилитации Пула-младшего длился несколько лет, и только 26 мая 2021-го мужчина смог впервые за 32 года выйти на волю.

По закону все ошибочно осуждённые американцы имеют право на 50 тысяч долларов за каждый год, проведённый в тюрьме. Таким образом, Пул может получить выплату в размере 1,6 млн долларов (117,5 млн рублей). Получит ли мужчина эти деньги на деле — прокуратура не сообщает, пишет Daily Star.

Братья получили 5,5 млрд за потерянные 30 лет своей жизни, которые они по ошибке провели в тюрьме

Братья получили 5,5 млрд за потерянные 30 лет своей жизни, которые они по ошибке провели в тюрьме

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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