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Максим Галкин проиграл ПФР в суде из-за четырёх тысяч рублей

В списке должников юморист оказался, поскольку вовремя не перечислил ежегодный взнос на пенсионное страхование.

1 июня, 15:25
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Юморист Максим Галкин оказался в списках должников Пенсионного фонда России. В итоге ведомство обратилось в суд для взыскания 4000 рублей задолженности и выиграло, сам юморист, как утверждает, об этом даже не знал.

Вдобавок к основному долгу арбитражный суд взыскал с Максима Галкина госпошлину в размере одной тысячи рублей.

"Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ", — гласит судебное постановление в отношении юмориста.

Счётная палата озвучила средний размер страховой пенсии в России

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Звёздному должнику ничего не было известно о своём долге и претензиях Пенсионного фонда, отмечает сайт kp.ru.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, кому положена повышенная пенсия.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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