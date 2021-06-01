Максим Галкин проиграл ПФР в суде из-за четырёх тысяч рублей
В списке должников юморист оказался, поскольку вовремя не перечислил ежегодный взнос на пенсионное страхование.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Юморист Максим Галкин оказался в списках должников Пенсионного фонда России. В итоге ведомство обратилось в суд для взыскания 4000 рублей задолженности и выиграло, сам юморист, как утверждает, об этом даже не знал.
Вдобавок к основному долгу арбитражный суд взыскал с Максима Галкина госпошлину в размере одной тысячи рублей.
"Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ", — гласит судебное постановление в отношении юмориста.
Звёздному должнику ничего не было известно о своём долге и претензиях Пенсионного фонда, отмечает сайт kp.ru.
Комментариев: 0