Кравченко рассказал, как бросил беременную супругу ради другой женщины

Актёр Алексей Кравченко в программе "Судьба человека" поделился с ведущим Борисом Корчевниковым подробностями личной жизни. Герой интервью рассказал, как в середине нулевых его серьёзное увлечение дочерью актёра Льва Борисова Надеждой вынудило уйти от беременной супруги Алисы, передаёт радио "Комсомольская правда".

По словам Алексея, Надежда понимала, что артист без неё не может, и рассудила, что всё должно идти своим чередом. В определённый момент актёр пришёл к выводу, что нужно выбирать между любовницей и семьёй. В результате Кравченко расстался с женой, беременной вторым ребёнком.

"У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко восприняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — всё имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это всё, что у меня было", — рассказал актёр.

С тех прошло уже 15 лет. Личная жизнь Алисы наладилась, но, как считает Кравченко, женщина его не простила.

"Она сумела принять произошедшее между нами, но простить, думаю, не смогла. Чего только мне не писали! Но что поделать, у меня была такая судьба. У меня была задача — сохранить отношения с бывшей супругой", — отметил актёр.