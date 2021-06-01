"На половине я не выдержал": Стивен Кинг назвал самый жуткий фильм в его жизни
Писатель отметил, что впервые посмотрел киноленту в то время, когда лежал в больнице. Однако она оказалась слишком страшной даже для "короля ужасов".
Стивен Кинг. Фото © ТАСС / Zuma
Знаменитый американский писатель-фантаст, мастер жанра ужасов Стивен Кинг признался, что считает самым страшным фильмом "Ведьму из Блэр" 1999 года, снятую режиссёром Дэниелом Мириком. По словам писателя, когда лента впервые вышла, он даже не смог досмотреть кино до конца.
"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принёс мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", — рассказал Кинг в интервью порталу Dread Central.
"Ведьма из Блэр" — нашумевший ужастик, который снят в виде документального фильма студентов. При скромном бюджете кинолента собрала в прокате порядка 250 миллионов долларов, что сделало фильм одним из самых успешных представителей независимого кинематографа.
Ранее Лайф сообщал, что в Китае кассовые сборы "Форсажа-9" упали на 85% после скандала с Джоном Синой. На старте проката блокбастер собрал 136 миллионов долларов, а за минувшие выходные — лишь 20,8 миллиона долларов.
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