Знаменитый американский писатель-фантаст, мастер жанра ужасов Стивен Кинг признался, что считает самым страшным фильмом "Ведьму из Блэр" 1999 года, снятую режиссёром Дэниелом Мириком. По словам писателя, когда лента впервые вышла, он даже не смог досмотреть кино до конца.

"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принёс мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", — рассказал Кинг в интервью порталу Dread Central.

"Ведьма из Блэр" — нашумевший ужастик, который снят в виде документального фильма студентов. При скромном бюджете кинолента собрала в прокате порядка 250 миллионов долларов, что сделало фильм одним из самых успешных представителей независимого кинематографа.