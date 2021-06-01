Состояние мальчика, на которого с ножом напала собственная сестра на Камчатке, остаётся тяжёлым, но врачи считают, что он выкарабкается и пойдёт на поправку. Об этом Лайфу рассказал источник.

Сейчас прогноз положительный — мальчик находится в сознании, сам дышит и уже понемногу начал разговаривать, однако пока самостоятельно не ест и не может сидеть. Источник говорит, что ребёнок потерял много крови, сейчас врачи делают всё, чтобы его состояние улучшилось. Только после этого с ним сможет начать работать психолог.