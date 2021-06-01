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Выкарабкается: Врачи дали прогноз по состоянию мальчика, который выжил после нападения сестры на Камчатке

Ребёнок потерял много крови, сейчас врачи делают всё, чтобы его состояние улучшилось. Только после этого с ним сможет начать работать психолог.

1 июня, 14:04
<p>Подозреваемая с братом и сестрой. Фото © LIFE</p>

Подозреваемая с братом и сестрой. Фото © LIFE

Состояние мальчика, на которого с ножом напала собственная сестра на Камчатке, остаётся тяжёлым, но врачи считают, что он выкарабкается и пойдёт на поправку. Об этом Лайфу рассказал источник.

Сейчас прогноз положительный — мальчик находится в сознании, сам дышит и уже понемногу начал разговаривать, однако пока самостоятельно не ест и не может сидеть. Источник говорит, что ребёнок потерял много крови, сейчас врачи делают всё, чтобы его состояние улучшилось. Только после этого с ним сможет начать работать психолог.

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Напомним, в Петропавловске-Камчатском 16-летняя школьница чуть не убила своего младшего брата, нанеся ему не менее пяти ударов ножом в живот и шею. Дети были дома одни, и мальчик начал баловаться и шуметь, чем взбесил свою старшую сестру. Тогда девочка взяла кухонный нож. Источник уточнил, что школьница раскаивается в содеянном и признаётся, что её бесили младшие дети, а нападение она планировала.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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