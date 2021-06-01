"Вроде нежадный мужик": Путин попросил главу "Сургутнефтегаза" помочь многодетным сотрудникам
Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратился к генеральному директору ПАО "Сургутнефтегаз" Владимиру Богданову с просьбой оказать дополнительную поддержку многодетным семьям работников нефтяной компании. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
В числе таких семей оказались омичи Сытины. Глава семейства Сергей Сытин рассказал Путину, что работает в нефтяной компании, и перечислил меры поддержки, которые оказывает работодатель. А президент отозвался о гендиректоре "Сургутнефтегаза" как о "нежадном мужике", которому стоило бы повнимательнее отнестись к своим многодетным сотрудникам.
"Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургутнефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую", — рассудил российский лидер.
Отметим, что в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин рассказал, как его мама по ночам работала сторожем, чтобы днём побыть с сыном. Глава государства также отметил, что среди его близких есть многодетные семьи. Однако президент не уточнил, у кого именно из ближайшего окружения много наследников.
Ещё одну многодетную семью — из Надыма — Владимир Путин пригласил погостить в Сочи и пообещал организовать "хороший отдых".
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