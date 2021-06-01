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Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

Алексей Миллер также отметил важность команды, которая знает, как возводить подобные объекты, и умеет это делать. Поэтому уже нет никаких сомнений в строительстве нового небоскрёба — "Лахта-центра – 2".

1 июня, 13:43

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра". Видео © LIFE

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге и раскрыл детали строительства второй башни. Такой информацией он поделился в рамках лекции, организованной обществом "Знание".

"Надо понимать, что сегодня в Петербурге есть значительная группа людей, которая знает, как такого рода объект (как "Лахта-центр". — Прим. Лайфа) строить. <...> Группа людей знает, как организовать строительство, как строить, как организовать финансирование, а ещё, что немаловажно, знает, как этот объект сделать рентабельным", — отметил Миллер.

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Миллер подчеркнул важность специалистов, которые умеют возводить подобные объекты, и в Санкт-Петербурге теперь они есть. Поэтому, когда идёт представление архитектурной концепции "Лахта-центра – 2", то она воспринимается не как картинка, а как визуализация будущего объекта. Миллер отметил, что все основные конструктивные подходы к строительству новой башни уже понятны.

2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. Благодаря такому нововведению в этом году присоединиться к обсуждению сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст. Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов.

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Среди приглашённых спикеров — декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и многие другие.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба "Лахта-центр – 2". Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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