В Пензе второклассники "по приколу" уничтожили автомобиль, сняв разгром на видео

В Пензе второклассники разгромили один из автомобилей около школы. Видео © LIFE

В Пензе хулиганы-второклассники разгромили автомобиль на одной из парковок около школы № 39. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что один из юных разбойников в шутку сказал, что автомобиль принадлежит его отцу. Друзья оценили юмор и решили сломать машину, а один из мальчиков заснял происходящее на телефон.

Как Лайфу сообщили в УМВД РФ по региону, водитель подал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка. Юных хулиганов нашли и поставили на учёт в ПДН. А владелец машины потребовал у их родителей компенсацию в размере 250 000 рублей.