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В Пензе второклассники "по приколу" уничтожили автомобиль, сняв разгром на видео

Владелец повреждённого транспорта потребовал от родителей хулиганов компенсацию в размере 250 000 рублей. Мальчиков поставили на учёт в ПДН.

1 июня, 14:01

В Пензе второклассники разгромили один из автомобилей около школы. Видео © LIFE

В Пензе хулиганы-второклассники разгромили автомобиль на одной из парковок около школы № 39. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что один из юных разбойников в шутку сказал, что автомобиль принадлежит его отцу. Друзья оценили юмор и решили сломать машину, а один из мальчиков заснял происходящее на телефон.

Как Лайфу сообщили в УМВД РФ по региону, водитель подал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка. Юных хулиганов нашли и поставили на учёт в ПДН. А владелец машины потребовал у их родителей компенсацию в размере 250 000 рублей.

Кричал с просьбой о помощи: Лайф узнал подробности нападения подростков на школьника в Новосибирске

Кричал с просьбой о помощи: Лайф узнал подробности нападения подростков на школьника в Новосибирске

А ранее в Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя. По словам супруги пострадавшего, мужчина приехал по вызову, но столкнулся с хулиганом.

В Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушке

В Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушке

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Антон Громов
Антон Громов

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