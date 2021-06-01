В Пензе второклассники "по приколу" уничтожили автомобиль, сняв разгром на видео
Владелец повреждённого транспорта потребовал от родителей хулиганов компенсацию в размере 250 000 рублей. Мальчиков поставили на учёт в ПДН.
В Пензе второклассники разгромили один из автомобилей около школы. Видео © LIFE
В Пензе хулиганы-второклассники разгромили автомобиль на одной из парковок около школы № 39. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что один из юных разбойников в шутку сказал, что автомобиль принадлежит его отцу. Друзья оценили юмор и решили сломать машину, а один из мальчиков заснял происходящее на телефон.
Как Лайфу сообщили в УМВД РФ по региону, водитель подал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка. Юных хулиганов нашли и поставили на учёт в ПДН. А владелец машины потребовал у их родителей компенсацию в размере 250 000 рублей.
А ранее в Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя. По словам супруги пострадавшего, мужчина приехал по вызову, но столкнулся с хулиганом.
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