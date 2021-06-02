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ВОЗ дала первые рекомендации из-за заражения человека вирусом H10N3

Он известен давно, но прежде передавался только пернатым. Инфицированный мужчина проходит лечение с апреля.

2 июня, 00:05
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Всемирная организация здравоохранения пока не видит оснований для специальных проверок на птичий грипп H10N3 при пересечении людьми границ государств. ВОЗ также рекомендует не ограничивать торговлю из-за первого выявленного случая заражения человека этим штаммом. Об этом заявил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ не рекомендует проведения специального скрининга на пунктах въезда в том, что касается этого события. Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю", — приводит слова Яшаревича ТАСС.

О первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3 1 июня сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Инфицирован был 41-летний житель города Чжэньцзян в восточной китайской провинции Цзянсу. Оказалось, он ещё в конце апреля почувствовал жар, был госпитализирован через несколько дней. Сейчас он уже выздоравливает и почти готов к выписке. H10N3 был выявлен у него только 28 мая. Других заражений людей не выявлено.

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В китайском комитете добавили, что "H10N3 произошёл от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека". До сих пор вирус передавался между пернатыми и не обладал высокой патогенностью.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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