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Трампа заподозрили в желании вернуть президентскую власть к августу

Сторонники Трампа при этом регулярно распространяют теорию о том, что бывший американский лидер действительно каким-то образом возвратится в Белый дом.

1 июня, 23:37
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что к августу может быть восстановлен в должности главы государства. Об этом сообщила журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман на своей странице в "Твиттере".

"Трамп говорил ряду людей, с которыми контактировал, что он ожидает восстановления к августу", — написала журналистка.

При этом она отметила, что высказывания бывшего американского лидера не имеют под собой никаких законных оснований. Хаберман напомнила, что миновать выборы в Америке никак не получится.

"Это так не работает", — заметила она.

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Однако заметим, что ранее в Сети серьёзно обеспокоились из-за здоровья Байдена. Так, поводом стало видео его тройного падения на трапе самолёта. На кадрах американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме пришлось заверять публику в крепком здоровье президента США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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