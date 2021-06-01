Трампа заподозрили в желании вернуть президентскую власть к августу

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что к августу может быть восстановлен в должности главы государства. Об этом сообщила журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман на своей странице в "Твиттере".

"Трамп говорил ряду людей, с которыми контактировал, что он ожидает восстановления к августу", — написала журналистка.

При этом она отметила, что высказывания бывшего американского лидера не имеют под собой никаких законных оснований. Хаберман напомнила, что миновать выборы в Америке никак не получится.

"Это так не работает", — заметила она.