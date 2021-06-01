Трампа заподозрили в желании вернуть президентскую власть к августу
Сторонники Трампа при этом регулярно распространяют теорию о том, что бывший американский лидер действительно каким-то образом возвратится в Белый дом.
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что к августу может быть восстановлен в должности главы государства. Об этом сообщила журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман на своей странице в "Твиттере".
"Трамп говорил ряду людей, с которыми контактировал, что он ожидает восстановления к августу", — написала журналистка.
При этом она отметила, что высказывания бывшего американского лидера не имеют под собой никаких законных оснований. Хаберман напомнила, что миновать выборы в Америке никак не получится.
"Это так не работает", — заметила она.
Однако заметим, что ранее в Сети серьёзно обеспокоились из-за здоровья Байдена. Так, поводом стало видео его тройного падения на трапе самолёта. На кадрах американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме пришлось заверять публику в крепком здоровье президента США.
Комментариев: 0