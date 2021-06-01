Скандально известный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко принял решение перейти от резиновых жён к настоящим. Он заявил, что является пансексуалом и может любить и образ, и душу.

В ходе эфира на Fubar Radio Толочко обсудил с ведущими сексуальные фантазии. Там он рассказал, что готов к отношениям с обычной женщиной. Но для этого необходимо соблюсти одно условие: избраннице должны нравиться его куколки.

"Это интересно и важно для меня. В моей жизни должен появиться реальный человек. В прошлом у меня были отношения, которые длились семь лет", — заявил он.

Толочко поделился, что кукла Марго, на которой он женился в декабре прошлого года, была отправлена в отставку из-за того, что бодибилдер решил завести отношения сразу с двумя её "сёстрами" — Луной и Лолой. Он также признался, что изменял Марго, то есть вступал в интимную связь с другими куклами.

Бодибилдер говорит, что собирается найти для Луны пару и даже сыграть для неё настоящую свадьбу, но, правда, она будет с силиконовым партнёром.