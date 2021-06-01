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"Это интересно": Женившийся на кукле бодибилдер решил переключиться на реальную женщину

Казахстанец приписал себя к пансексуалам — людям, имеющим сексуальное влечение к кому, а то и к чему угодно.

1 июня, 23:15
<p>Фото © <u><a href="https://www.instagram.com/yurii_tolochko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurii_tolochko</a></u></p>

Фото © yurii_tolochko

Скандально известный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко принял решение перейти от резиновых жён к настоящим. Он заявил, что является пансексуалом и может любить и образ, и душу.

В ходе эфира на Fubar Radio Толочко обсудил с ведущими сексуальные фантазии. Там он рассказал, что готов к отношениям с обычной женщиной. Но для этого необходимо соблюсти одно условие: избраннице должны нравиться его куколки.

"Это интересно и важно для меня. В моей жизни должен появиться реальный человек. В прошлом у меня были отношения, которые длились семь лет", — заявил он.

Толочко поделился, что кукла Марго, на которой он женился в декабре прошлого года, была отправлена в отставку из-за того, что бодибилдер решил завести отношения сразу с двумя её "сёстрами" — Луной и Лолой. Он также признался, что изменял Марго, то есть вступал в интимную связь с другими куклами.

Бодибилдер говорит, что собирается найти для Луны пару и даже сыграть для неё настоящую свадьбу, но, правда, она будет с силиконовым партнёром.

Психиатр рассказал, чем может страдать бодибилдер, женившийся на секс-кукле

Психиатр рассказал, чем может страдать бодибилдер, женившийся на секс-кукле

Ранее Лайф рассказывал, что бодибилдер с третьей попытки женился на секс-кукле и даже публиковал видео с церемонии. Свадьбу переносили из-за пандемии и избиения спортсмена на митинге трансгендерных людей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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