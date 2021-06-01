В Белоруссии прекратили вещание трёх российских телеканалов
Эти вещательные станции были исключены местными властями из списка допущенных к распространению информации.
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Три российских телеканала прекращают трансляцию на территории Белоруссии. Соответствующее решение приняло Министерство информации республики.
"Три иностранные программы исключены из списка разрешённых к распространению на территории Республики Беларусь: "Киномикс", "Телеканал КХЛ" (KHL TV channel) и "Русская ночь", — сказано в сообщении ведомства.
Министерство отказало "Киномиксу" и "Телеканалу КХЛ" из-за того, что в представленных материалах на получение разрешения выявлены факты нарушения закона "О рекламе". А "Русская ночь" не обращалась за получением нового разрешения на распространение, отметили белорусские чиновники.
В Мининформе напомнили, что срок разрешения на работу иностранного СМИ в Белоруссии составляет три года с момента выдачи соответствующего документа.
Ранее в Белоруссии признали экстремистским сменивший название телеграм-канал NEXTA. Основанием для этого послужило ноябрьское решение суда Партизанского района Минска.
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