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В Белоруссии прекратили вещание трёх российских телеканалов

Эти вещательные станции были исключены местными властями из списка допущенных к распространению информации.

1 июня, 22:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Три российских телеканала прекращают трансляцию на территории Белоруссии. Соответствующее решение приняло Министерство информации республики.

"Три иностранные программы исключены из списка разрешённых к распространению на территории Республики Беларусь: "Киномикс", "Телеканал КХЛ" (KHL TV channel) и "Русская ночь", — сказано в сообщении ведомства.

Министерство отказало "Киномиксу" и "Телеканалу КХЛ" из-за того, что в представленных материалах на получение разрешения выявлены факты нарушения закона "О рекламе". А "Русская ночь" не обращалась за получением нового разрешения на распространение, отметили белорусские чиновники.

В Мининформе напомнили, что срок разрешения на работу иностранного СМИ в Белоруссии составляет три года с момента выдачи соответствующего документа.

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Ранее в Белоруссии признали экстремистским сменивший название телеграм-канал NEXTA. Основанием для этого послужило ноябрьское решение суда Партизанского района Минска.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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