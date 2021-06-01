В Белоруссии прекратили вещание трёх российских телеканалов

Три российских телеканала прекращают трансляцию на территории Белоруссии. Соответствующее решение приняло Министерство информации республики.

"Три иностранные программы исключены из списка разрешённых к распространению на территории Республики Беларусь: "Киномикс", "Телеканал КХЛ" (KHL TV channel) и "Русская ночь", — сказано в сообщении ведомства.

Министерство отказало "Киномиксу" и "Телеканалу КХЛ" из-за того, что в представленных материалах на получение разрешения выявлены факты нарушения закона "О рекламе". А "Русская ночь" не обращалась за получением нового разрешения на распространение, отметили белорусские чиновники.

В Мининформе напомнили, что срок разрешения на работу иностранного СМИ в Белоруссии составляет три года с момента выдачи соответствующего документа.