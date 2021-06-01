Пентагон прокомментировал сообщения об утечке данных о ядерном оружии
В ведомстве заверили, что всё американское вооружение надёжно защищено, но конкретной информации раскрыто не будет.
Фото © ТАСС / Alex Brandon
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США расследуют возможную утечку информации, о которой говорилось ранее на сайте Bellingcat. Там рассказывалось о применении американскими военнослужащими карточек, в которых могли быть сведения о тактическом ядерном оружии в Европе.
"Скажу, что Министерство ВВС расследует, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки обучающего приложения", — заявил Кирби.
Он заверил, что "всё американское вооружение защищено и находится в безопасности", однако политика США заключается в том, чтобы и не подтверждать, и не отрицать наличие или отсутствие ядерных боезарядов в каком-то конкретном месте.
Как сообщает ТАСС, американское тактическое ядерное оружие размещено на шести базах в пяти странах – участницах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам неправительственных специалистов США, речь идёт примерно о 150 бомбах B61.
Ранее Лайф сообщал о том что глава Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США. По мнению Ллойда Остина, это основа национальной обороны и стратегического сдерживания.
Комментариев: 0