Пентагон прокомментировал сообщения об утечке данных о ядерном оружии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США расследуют возможную утечку информации, о которой говорилось ранее на сайте Bellingcat. Там рассказывалось о применении американскими военнослужащими карточек, в которых могли быть сведения о тактическом ядерном оружии в Европе.

"Скажу, что Министерство ВВС расследует, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки обучающего приложения", — заявил Кирби.

Он заверил, что "всё американское вооружение защищено и находится в безопасности", однако политика США заключается в том, чтобы и не подтверждать, и не отрицать наличие или отсутствие ядерных боезарядов в каком-то конкретном месте.

Как сообщает ТАСС, американское тактическое ядерное оружие размещено на шести базах в пяти странах – участницах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам неправительственных специалистов США, речь идёт примерно о 150 бомбах B61.