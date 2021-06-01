Ситуация вокруг "женитьбы" актёров Станислава Садальского и Людмилы Максаковой набирает новые обороты. Дочь артистки Мария вступила в открытую конфронтацию с женихом, а тот, в свою очередь, удаляет комментарии от неё на своей личной страничке в социальных сетях.

Как отмечают "Дни.ру", накануне Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий с Людмилой Максаковой. Пара провела вечер в ресторане. Артист публично обратился к дочери невесты, попросив её "отойти от квартиры". Он даже отметил, что неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью.

"Стас, должна Вас предупредить, что эта семейка саблезубых степных хищников может и до Вашей недвижимости добраться. Когда очнётесь, скажут, что Вы им сами всё подарили. Я пока пишу в комментарий, но друзья подсказывают, что эти и на органы пустить могут, если найдут хоть один здоровый", — написала Мария Максакова под одним из постов Садальского. Он же удалил их, после чего скриншот с текстом появился на личной страничке певицы.

Отметим, что сейчас Мария пытается отвоевать свою московскую квартиру, за которую судится против собственных детей. Она уверена, что детей использует её бывший муж Владимир Тюрин и её мать.