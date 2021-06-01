Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Цикл лекций будет транслироваться в эфире студии на ПМЭФ-2021.

1 июня, 21:16

Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание". Видео © LIFE

В рамках Петербургского международного экономического форума политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства приняли участие в уникальном проекте общества "Знание". Они читают лекции о Северной столице.

В роли лекторов уже выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, театральный режиссёр Андрей Могучий, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Также своими знаниями о городе на Неве поделятся худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, российский предприниматель Юрий Ковальчук, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, шоумен Сергей Шнуров и другие. Цикл лекций будет транслироваться в эфире студии российского общества "Знание" на экономическом форуме.

"Тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперёд. И особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", — отметил заслуженный деятель искусств РФ, театральный режиссёр Андрей Могучий.

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

Как сообщал Лайф ранее, знаменитый театральный режиссёр рассказал, в чём он видит задачи современного просвещения и как их решает обновлённое общество "Знание" на своей площадке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ориентироваться на Малевича": Петербуржцам посоветовали этим летом одеваться ярче

сегодня в 22:05

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

сегодня в 13:43

Партия Зеленского обиделась на Netflix за перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"

сегодня в 19:41
Life

Бразилия подтвердила, что примет Кубок Америки по футболу

сегодня в 22:20

Сколько не живут: Учёные назвали предельно возможный возраст человека

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1