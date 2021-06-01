Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"
Цикл лекций будет транслироваться в эфире студии на ПМЭФ-2021.
Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание". Видео © LIFE
В рамках Петербургского международного экономического форума политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства приняли участие в уникальном проекте общества "Знание". Они читают лекции о Северной столице.
В роли лекторов уже выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, театральный режиссёр Андрей Могучий, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Также своими знаниями о городе на Неве поделятся худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, российский предприниматель Юрий Ковальчук, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, шоумен Сергей Шнуров и другие. Цикл лекций будет транслироваться в эфире студии российского общества "Знание" на экономическом форуме.
"Тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперёд. И особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", — отметил заслуженный деятель искусств РФ, театральный режиссёр Андрей Могучий.
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Как сообщал Лайф ранее, знаменитый театральный режиссёр рассказал, в чём он видит задачи современного просвещения и как их решает обновлённое общество "Знание" на своей площадке.
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