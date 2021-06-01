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В Судане объявили о пересмотре соглашения о российской базе и назвали условия

Начальник штаба вооружённых сил африканской страны заявил, что новое правительство должно увидеть выгоду, чтобы продолжать переговоры.

1 июня, 20:52
<p>Фото ©ТАСС / AP</p>

Фото ©ТАСС / AP

Власти Судана намерены пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на берегу Красного моря. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он отметил, что возможность внесения поправок юридически у страны есть, договор может быть продолжен только в случае, если новое правительство увидит выгоду в сотрудничестве.

"Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря. Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", — заявил он в эфире Blue Nile TV.

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Лайф рассказывал, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая посольство РФ опубликовало заявление о том, что "Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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