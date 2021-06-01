В Судане объявили о пересмотре соглашения о российской базе и назвали условия
Начальник штаба вооружённых сил африканской страны заявил, что новое правительство должно увидеть выгоду, чтобы продолжать переговоры.
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Власти Судана намерены пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на берегу Красного моря. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он отметил, что возможность внесения поправок юридически у страны есть, договор может быть продолжен только в случае, если новое правительство увидит выгоду в сотрудничестве.
"Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря. Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", — заявил он в эфире Blue Nile TV.
Лайф рассказывал, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.
В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая посольство РФ опубликовало заявление о том, что "Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".
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