В Судане объявили о пересмотре соглашения о российской базе и назвали условия

Власти Судана намерены пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на берегу Красного моря. Об этом заявил начальник штаба вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он отметил, что возможность внесения поправок юридически у страны есть, договор может быть продолжен только в случае, если новое правительство увидит выгоду в сотрудничестве.