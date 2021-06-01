Скрытую функцию обнаружили в новой версии Android

Участвующие в тесте Android 12 пользователи обнаружили в новой версии мобильной операционной системы "секретную функцию", которую не анонсировал Google. Предполагается, что функцию ещё дорабатывают, поэтому разработчики о ней не рассказывали.

Как пишет BGR, новый игровой режим будет доступен в разделе "Расписания". Функция позволит пользователям записывать звук и отображать нажатия клавиш, а также транслировать игры с телефона на YouTube. Немаловажным станет и то, что режим позволит значительно увеличить производительность устройства, а также произвести настройку оптимизации во время игры.

Издание отмечает, что функцию нашли лишь некоторые из тех, кто принимает участие в тестировании новой операционной системы от Google. Это позволяет сделать выводы о том, что функция ещё находится на стадии разработки, что и стало причиной отсутствия упоминаний о ней в анонсе новинки.