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Скрытую функцию обнаружили в новой версии Android

Она будет доступна в разделе "Расписания" и откроет дополнительные опции, связанные с играми.

1 июня, 20:32
<p>Фото © Android</p>

Фото © Android

Участвующие в тесте Android 12 пользователи обнаружили в новой версии мобильной операционной системы "секретную функцию", которую не анонсировал Google. Предполагается, что функцию ещё дорабатывают, поэтому разработчики о ней не рассказывали.

Как пишет BGR, новый игровой режим будет доступен в разделе "Расписания". Функция позволит пользователям записывать звук и отображать нажатия клавиш, а также транслировать игры с телефона на YouTube. Немаловажным станет и то, что режим позволит значительно увеличить производительность устройства, а также произвести настройку оптимизации во время игры.

Издание отмечает, что функцию нашли лишь некоторые из тех, кто принимает участие в тестировании новой операционной системы от Google. Это позволяет сделать выводы о том, что функция ещё находится на стадии разработки, что и стало причиной отсутствия упоминаний о ней в анонсе новинки.

На смартфонах Android нашли секретную игру

На смартфонах Android нашли секретную игру

Напомним, что ранее Google презентовал Android 12. Первая бета-версия новой ОС уже доступна на всех фирменных смартфонах Google Pixel и на ряде моделей таких брендов, как Vivo, Xiaomi, OnePlus и других.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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