Первый случай смерти пациента с "чёрной плесенью" зафиксирован в Ираке

В Ираке зафиксирован первый случай летального исхода у пациента с диагнозом "чёрная плесень". От этого грибкового заболевания — мукормикоза — умер 51-летний мужчина. Эти же симптомы подтвердились ещё у четырёх человек, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракский Минздрав.

"Зарегистрировано ещё четыре случая этого заболевания, больные проходят лечение в больнице, все четыре пациента — мужчины, которые также были инфицированы коронавирусом", — сообщает телеканал.