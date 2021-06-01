Первый случай смерти пациента с "чёрной плесенью" зафиксирован в Ираке
В Индии же, где впервые была выявлена эта проблема, уже были заражения "белой плесенью" и "жёлтой плесенью".
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В Ираке зафиксирован первый случай летального исхода у пациента с диагнозом "чёрная плесень". От этого грибкового заболевания — мукормикоза — умер 51-летний мужчина. Эти же симптомы подтвердились ещё у четырёх человек, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракский Минздрав.
"Зарегистрировано ещё четыре случая этого заболевания, больные проходят лечение в больнице, все четыре пациента — мужчины, которые также были инфицированы коронавирусом", — сообщает телеканал.
Это заболевание начало распространяться в Индии в начале мая. Затем местные врачи также выявили случаи заболевания "белой плесенью" и "жёлтой плесенью". Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией". Заражению плесенью подвержены как переболевшие ковидом, так и диабетики, получающие большие дозы лекарств в течение длительного времени.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших превышает сто тысяч человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
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