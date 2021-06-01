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"Меня просто подставили": Обнародовано новое видео с допросом Протасевича

Небольшой фрагмент стал анонсом. Белорусский телеканал обещает представить "разбор полёта" уже в ближайшее время.

1 июня, 19:51

Обнародовано новое видео с допросом Протасевича. Видео © ОНТ

Белорусский телеканал ОНТ показал новый отрывок из видео допроса одного из основателей Telegram-канала NEXTA. Судя по обнародованным кадрам, Роман Протасевич расскажет о том, кто и как его "подставил".

"Наши журналисты провели собственное расследование инцидента и завтра в эфире ОНТ в девять часов вечера представят разбор полёта", — пишет телеканал.

Полная версия видео выйдет уже завтра, 2 июня, в 21:00 по белорусскому времени.

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей Telegram-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

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Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Что касается Протасевича, то стало известно, что он находился в международном розыске как боевик неонацистского батальона "Азов".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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