Обнародовано новое видео с допросом Протасевича. Видео © ОНТ

Белорусский телеканал ОНТ показал новый отрывок из видео допроса одного из основателей Telegram-канала NEXTA. Судя по обнародованным кадрам, Роман Протасевич расскажет о том, кто и как его "подставил".

"Наши журналисты провели собственное расследование инцидента и завтра в эфире ОНТ в девять часов вечера представят разбор полёта", — пишет телеканал.

Полная версия видео выйдет уже завтра, 2 июня, в 21:00 по белорусскому времени.