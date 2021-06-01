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Лукашенко предложил следователям из Донбасса допросить Протасевича в Минске

Ранее в ЛНР на задержанного в Минске оппозиционера возбудили уголовное дело и обратились с просьбой опросить его на территории республики.

1 июня, 19:29
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против опроса задержанного сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича по уголовному делу, недавно возбуждённому в связи с его участием в войне в Донбассе. Глава республики предложил представителям Луганской Народной Республики (ЛНР) посетить арестанта в Минске и задать ему все интересующие их вопросы.


Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. В связи с этим Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него, а также заявила о готовности в любой момент предоставить имеющуюся информацию белорусским правоохранителям и оказать им посильную правовую помощь в расследовании дела. Также представители республики обратились к Минску с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с Протасевичем, которому, согласно законодательству ЛНР, может грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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"Есть нюанс, что в Донбассе возбуждено уголовное дело по Протасевичу. И, если у ЛНР будут какие-либо вопросы к нему, милости просим к нам, пожалуйста, задайте. Потому что людей они убивали там, в Донбассе", — сказал Лукашенко на совещании по сотрудничеству с РФ, где в числе прочего сообщил об итогах недавних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Ранее сообщалось, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии. По словам Александра Лукашенко, он уже заверил Путина, что вопросов с доступом дипломатов к гражданке России не будет.

Напомним, Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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