В ЛНР попросили Белоруссию предоставить Протасевича для следственных действий
Там отметили, что готовы передать всю необходимую информацию по деятельности блогера на территории Донбасса.
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Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к Белоруссии с просьбой об организации проведения следственных действий с оппозиционером Романом Протасевичем на территории ЛНР. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ведомства Инна Семёнова.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", — отметили в Генпрокуратуре ЛНР.
В ведомстве выразили готовность помочь белорусской стороне в предоставлении всей необходимой информации.
Напомним, Генпрокуратура ЛНР ранее возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.
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