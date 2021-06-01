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В ЛНР попросили Белоруссию предоставить Протасевича для следственных действий

Там отметили, что готовы передать всю необходимую информацию по деятельности блогера на территории Донбасса.

1 июня, 15:50
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits, File</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits, File

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к Белоруссии с просьбой об организации проведения следственных действий с оппозиционером Романом Протасевичем на территории ЛНР. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ведомства Инна Семёнова.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", — отметили в Генпрокуратуре ЛНР.

В ведомстве выразили готовность помочь белорусской стороне в предоставлении всей необходимой информации.

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Напомним, Генпрокуратура ЛНР ранее возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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