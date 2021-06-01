В ЛНР попросили Белоруссию предоставить Протасевича для следственных действий

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к Белоруссии с просьбой об организации проведения следственных действий с оппозиционером Романом Протасевичем на территории ЛНР. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь ведомства Инна Семёнова.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", — отметили в Генпрокуратуре ЛНР.