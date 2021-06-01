В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Сапеги

В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске после экстренной посадки лайнера Ryanair. Об этом журналистам сообщил один из её адвокатов Александр Филанович.

Юрист отметил: какие-либо подробности не будут озвучены из-за подписки о неразглашении.

"Следственные действия с участием Софии состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", — объяснил адвокат.