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В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Сапеги

Защитники девушки не могут рассказать подробности проведённых мероприятий из-за подписки о неразглашении.

1 июня, 15:42
<p>Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_</p>

Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_

В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске после экстренной посадки лайнера Ryanair. Об этом журналистам сообщил один из её адвокатов Александр Филанович.

Юрист отметил: какие-либо подробности не будут озвучены из-за подписки о неразглашении.

"Следственные действия с участием Софии состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", — объяснил адвокат.

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Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния.

Посол РФ в Белоруссии рассказал о ходе дела Софии Сапеги

Посол РФ в Белоруссии рассказал о ходе дела Софии Сапеги

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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