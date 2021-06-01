В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Сапеги
Защитники девушки не могут рассказать подробности проведённых мероприятий из-за подписки о неразглашении.
Фото © Instagram / SAPEGA_SOFIA_
В Белоруссии прошли следственные действия с участием россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске после экстренной посадки лайнера Ryanair. Об этом журналистам сообщил один из её адвокатов Александр Филанович.
Юрист отметил: какие-либо подробности не будут озвучены из-за подписки о неразглашении.
"Следственные действия с участием Софии состоялись. В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет", — объяснил адвокат.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния.
Лента новостей
Лайф узнал, за что задержали улизнувшего из полицейского уазика "беглеца года" из Саранска
сегодня в 15:35
"Всё это было для шоу": Учредитель премии "Женщина года" оправдалась за присуждение награды лже-Алисе из "Яндекса"
сегодня в 15:33
Против супруги и тестя экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна завели уголовное дело
сегодня в 15:28
Комментариев: 0