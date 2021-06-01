Лайф узнал, за что задержали улизнувшего из полицейского уазика "беглеца года" из Саранска

Накануне 44-летний Сергей Т. стал звездой соцсетей после неудачной попытки дерзкого побега из полицейской машины прямо посреди дороги в Саранске. Как Лайфу рассказал источник, из-за своей любви к алкоголю мужчина является постоянным гостем спецприёмника.

По нашим данным, Сергей живёт с матерью. Жены, как и детей, у него нет. Отмечается, что правоохранители неоднократно задерживали его за выходки, которые мужчина совершал в нетрезвом состоянии, что в итоге произошло и на этот раз. Сейчас ушлый беглец находится в спецприёмнике столицы Мордовии.