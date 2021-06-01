Лайф узнал, за что задержали улизнувшего из полицейского уазика "беглеца года" из Саранска
По нашим данным, правоохранителям 44-летний ушлый мужчина хорошо известен за выходки, которые совершал в нетрезвом состоянии. Сейчас Сергей находится в спецприёмнике.
Задержанный Сергей Т. Фото © LIFE
Накануне 44-летний Сергей Т. стал звездой соцсетей после неудачной попытки дерзкого побега из полицейской машины прямо посреди дороги в Саранске. Как Лайфу рассказал источник, из-за своей любви к алкоголю мужчина является постоянным гостем спецприёмника.
По нашим данным, Сергей живёт с матерью. Жены, как и детей, у него нет. Отмечается, что правоохранители неоднократно задерживали его за выходки, которые мужчина совершал в нетрезвом состоянии, что в итоге произошло и на этот раз. Сейчас ушлый беглец находится в спецприёмнике столицы Мордовии.
Напомним, вчера, 31 мая, в соцсетях появилось курьёзное видео с побегом Сергея из полицейского уазика прямо посреди Северо-Восточного шоссе. Пока автомобиль стоял в пробке, задержанный мужчина осторожно открыл заднюю дверь и вылез наружу. Соответствующим жестом он попросил наблюдавших необычную картину автомобилистов помалкивать, а затем попытался скрыться, но был тут же настигнут сотрудниками полиции.
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