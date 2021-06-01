Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Его подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, уточнили в СК.

1 июня, 15:45
<p>Андрей Пивоваров. Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Андрей Пивоваров. Фото © ТАСС / Максим Стулов

Бывший исполнительный директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан правоохранителями при попытке скрыться за пределами страны. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в её поддержку". Уголовное дело было возбуждено, поскольку до этого подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в её деятельности.

Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"

Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"

В ведомстве уточнили, что Пивоварова подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

Напомним, что 31 мая в петербургском аэропорту Пулково был задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Ранее он объявил о самоликвидации "Открытой России", объяснив это решение желанием избежать уголовного преследования.

Задержанного в Петербурге экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар

Задержанного в Петербурге экс-главу "Открытой России" Пивоварова этапируют в Краснодар

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Разместившие снимки нацистских преступников в "Бессмертном полку" признали вину и раскаялись

сегодня в 07:38

Полиция пришла с обысками к экс-депутату Гудкову и бывшему главе "Открытой России"

сегодня в 05:08

"Начал отекать и синеть": В Татарстане врачей заподозрили в халатности из-за игнорирования ребёнка с батарейкой в носу

сегодня в 16:17

В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировали летальных исходов от ковида

сегодня в 16:21

"Для подвига не важен возраст": Российское движение школьников к 1 июня выпустило песню про детей-героев

сегодня в 16:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1