Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Бывший исполнительный директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан правоохранителями при попытке скрыться за пределами страны. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в её поддержку". Уголовное дело было возбуждено, поскольку до этого подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в её деятельности.

В ведомстве уточнили, что Пивоварова подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.