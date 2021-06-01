Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом
Его подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, уточнили в СК.
Андрей Пивоваров. Фото © ТАСС / Максим Стулов
Бывший исполнительный директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан правоохранителями при попытке скрыться за пределами страны. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в её поддержку". Уголовное дело было возбуждено, поскольку до этого подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в её деятельности.
В ведомстве уточнили, что Пивоварова подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.
Напомним, что 31 мая в петербургском аэропорту Пулково был задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Ранее он объявил о самоликвидации "Открытой России", объяснив это решение желанием избежать уголовного преследования.
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