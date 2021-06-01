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Памятник основателю Канады демонтировали из-за скандала со школами для индейцев

Ранее на территории бывшей школы-интерната для коренного населения было обнаружено массовое захоронение несовершеннолетних.

1 июня, 18:23

Фото © Cbc.ca

В канадском городе Шарлоттаун местные власти демонтировали памятник основателю страны, первому премьер-министру Джону Макдональду. Об этом сообщил телеканал CBC News.

Решение было принято городским советом на фоне недавних новостей об обнаружении массового захоронения детей на территории бывшей школы-интерната для коренного населения в городе Камлупс. Такие заведения появились, когда Макдональд был у власти. Детей индейцев насильно забирали из семей и пытались посредством подобных школ интегрировать в канадское общество.

"Статуя — это не история. Снос памятника сэру Джону не является сносом истории", — объяснил Грег Ривард — один из членов городского совета.

Памятники Макдональду и другим деятелям колониальной эпохи неоднократно осквернялись и демонтировались. Это делалось местными властями в знак примирения с коренным населением. В частности, власти Галифакса ранее убрали статую основателя города — генерала британской армии Эдварда Корнуоллиса, который объявил награду за индейские скальпы и тем самым спровоцировал массовые убийства коренных жителей Канады.

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Напомним, что в настоящее время ведётся работа по установлению личностей погибших на территории бывшей школы-интерната для коренного населения в Камлупсе. Специалисты сотрудничают в этом вопросе с индейской общиной и королевским музеем провинции.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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