Режиссёра нового клипа солиста Rammstein обвинили в невыплате гонорара за переработку на съёмках

Режиссёра нового клипа солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей") Сергея Грея обвинили в невыплате гонорара за переработку одному из участников съёмочной команды. С обвинениями выступил менеджер по локациям Денис Храпунов, ранее успешно сотрудничавший с Греем. Лайф пообщался с обоими и попытался разобраться в возникшей ситуации.

По словам Храпунова, на съёмочной площадке он отработал большее количество часов, чем должен был, однако деньги за переработку от Грея не получил и потерял, по его собственным подсчётам, около 130 тысяч рублей. Режиссёр же утверждает, что лишился во время производства клипа около миллиона рублей. Он заявил, что готов выплатить менеджеру лишь часть указанной суммы, объяснив это тем, что никто о переработке ему не сообщал и его буквально "поставили перед фактом". Храпунов же, в свою очередь, напомнил Грею, что он уже давно работает в киноиндустрии, поэтому должен знать о переработке "по умолчанию".

"Съёмочный процесс — это гора транспорта и производства. Все понимают, что когда объект большой, то переработка там по умолчанию. И её не нужно озвучивать. Смена съёмочная длится 12 часов. Плюс-минус час на вход и выход. Всё, что больше 13 часов, оплачивается в размере 10% от суммы гонорара, без вариантов. Грей — взрослый человек, серьёзный режиссёр и должен понимать, что на объекте переработка", — рассказал нам Храпунов.

В итоге, добавил менеджер, "с горем пополам" ему всё же удалось договориться с режиссёром о выплате 100 тысяч рублей. При этом остальные 30 тысяч молодому человеку придётся заплатить из своего кармана, но Грей пообещал вернуть их. Подтверждением тому служат скриншоты их переписки, предоставленные Денисом. Но, к несчастью, клипмейкер после этого разговора перестал выходить на связь.

"Проблема в том, что на бумагах никакого подтверждения нет, то есть мне даже не с чем куда-то обращаться. Причём я с ним уже не первый раз работаю — мы сняли несколько клипов. И никогда таких проблем не было", — заключил Храпунов.

Одновременно с этим Грей уверяет, что ничего не знал о доплатах за переработку. Он уверен, что в возникшей ситуации виноват непосредственно Храпунов, а также ответственный за съёмки на объектах человек. Так, клипмейкер объяснил Лайфу, что предложил заплатить менеджеру 100 тысяч из предъявленной суммы, поскольку при создании клипа сам оказался в "большом минусе".

"Все думают, что серьёзные проекты — это повод для заработка. И просто неожиданно ставят перед фактом, что, мол, поработали не 10 часов, а 15. Хотя вообще не обсуждалось, что оплата будет не по суткам, а по часам. И вот пытаешься решить всё мирно, а в итоге ребята поступают некрасиво. Я в шоке от того, что люди могут до такого опуститься", — сказал Лайфу Сергей Грей.

В то же время режиссёр указал, что у него лично имеется информация о меньшей сумме, чем та, которую упомянул менеджер по локациям. Он также допустил и то, что позднее заявленная сумма долга может увеличиться.

"Мы уже года четыре или пять лет работаем с этими людьми. Я им сказал: "Ребят, не парьте мозги, давайте через какое-то время я рассчитаю всех полностью по договорённостям, и мы всё с вами потом решим". На какое-то время всё затихло, но потом пошли некрасивые ситуации", — подытожил Грей.