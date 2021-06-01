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Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

Сегодня для юных посетителей зоосада были проведены мастер-классы по рисованию, лепке и оригами, а также экскурсии и показательные кормления животных.

1 июня, 17:50

Пандам Жуи и Диндин из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня защиты детей. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

Сегодня в честь Международного дня защиты детей в столичном зоопарке пандам Жуи и Диндин подарили подарки. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Жуи быстро осмотрел подарок, всё разбросал и уселся жевать свой любимый бамбук. А вот Диндин внимательно и долго изучала новые предметы. Она разобрала пирамидку, достала оттуда ростки бамбука. Потом разгрызла кольца, внутри которых, помимо шерсти и древесной стружки, были лакомства", — отметили в зоопарке.

Панда Диндин из Московского зоопарка с радостью разорвала подаренного ей робосородича — видео

Панда Диндин из Московского зоопарка с радостью разорвала подаренного ей робосородича — видео

Судя по опубликованным кадрам, на радостях Диндин даже попробовала разгрызть конус, но когда поняла, что он несъедобный, то отложила его в сторону. Отмечается, что самке Диндин скоро исполнится четыре года, а самцу Жуи — пять лет, но для сотрудников зоопарка животные в каком-то смысле всегда остаются малышами, поэтому в День защиты детей они не смогли оставить их без внимания. Кроме того, сегодня в зоопарке для юных посетителей были проведены мастер-классы по рисованию, лепке и оригами, а также экскурсии и показательные кормления.

А ранее панда Жуи из Московского зоопарка поздравил подругу Диндин с 8 Марта. Из многочисленных подарков она выбрала сладкую грушу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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