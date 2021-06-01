Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

"Жуи быстро осмотрел подарок, всё разбросал и уселся жевать свой любимый бамбук. А вот Диндин внимательно и долго изучала новые предметы. Она разобрала пирамидку, достала оттуда ростки бамбука. Потом разгрызла кольца, внутри которых, помимо шерсти и древесной стружки, были лакомства", — отметили в зоопарке.

Судя по опубликованным кадрам, на радостях Диндин даже попробовала разгрызть конус, но когда поняла, что он несъедобный, то отложила его в сторону. Отмечается, что самке Диндин скоро исполнится четыре года, а самцу Жуи — пять лет, но для сотрудников зоопарка животные в каком-то смысле всегда остаются малышами, поэтому в День защиты детей они не смогли оставить их без внимания. Кроме того, сегодня в зоопарке для юных посетителей были проведены мастер-классы по рисованию, лепке и оригами, а также экскурсии и показательные кормления.