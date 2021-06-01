Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни. Видео © LIFE

В московском парке Горького проходит Всероссийский фестиваль "Большая перемена". На мероприятии выступают известные артисты, например певицы Манижа и Пелагея, и ярчайшие спикеры.

Напомним, что в фестивале участвуют школьники, родители и педагоги со всей территории страны. В рамках "Большой перемены" организован ряд мастер-классов и других мероприятий.

"Добавьте к жизни ярких страниц! Перемена! Для нас не существует границ! В наших глазах огонь ярче солнца! <...> Мы ждём больших перемен!" — скандировали участники фестиваля.