"В наших глазах огонь ярче солнца!": Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни
В рамках мероприятия организована работа более чем 20 площадок. Участие в нём принимают школьники, педагоги и родители со всей России.
Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни. Видео © LIFE
В московском парке Горького проходит Всероссийский фестиваль "Большая перемена". На мероприятии выступают известные артисты, например певицы Манижа и Пелагея, и ярчайшие спикеры.
Напомним, что в фестивале участвуют школьники, родители и педагоги со всей территории страны. В рамках "Большой перемены" организован ряд мастер-классов и других мероприятий.
"Добавьте к жизни ярких страниц! Перемена! Для нас не существует границ! В наших глазах огонь ярче солнца! <...> Мы ждём больших перемен!" — скандировали участники фестиваля.
Всероссийский фестиваль "Большая перемена" проходит 1 июня 2021 года на набережной парка Горького в Москве и должен стать настоящим праздником для детсадовцев, школьников и их родителей. В рамках программы организована работа более чем 20 площадок, "Росатом" подготовил современную научную лабораторию, а "Роскосмос" представил "лунную станцию". Трансляцию мероприятия можно посмотреть на странице конкурса в соцсети "ВКонтакте".
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