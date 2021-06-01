Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца

Ретейлерам необходимо поднять закупочные цены на куриные яйца, чтобы не было их дефицита. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на форуме "Неделя российского ритейла".

"Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит", — передаёт ТАСС его слова.

При этом Евтухов подчеркнул, что недавно куриные яйца значительно упали в цене. По его словам, тендеры на закупку продукта свалились аж до 40 рублей, что негативно отразилось на агропромышленном комплексе.