Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца
По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта мера поможет избежать дефицита продукта на рынке.
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Ретейлерам необходимо поднять закупочные цены на куриные яйца, чтобы не было их дефицита. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на форуме "Неделя российского ритейла".
"Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит", — передаёт ТАСС его слова.
При этом Евтухов подчеркнул, что недавно куриные яйца значительно упали в цене. По его словам, тендеры на закупку продукта свалились аж до 40 рублей, что негативно отразилось на агропромышленном комплексе.
Ранее россиян предупредили о риске дефицита яиц. Всё дело в том, что закупочные цены на куриные яйца настолько упали, что оказались ниже себестоимости их производства. В связи с этим многие производители заявили, что им уже экономически невыгодно заниматься этим продуктом и некоторые могут начать сокращать количество несушек.
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