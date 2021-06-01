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Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта мера поможет избежать дефицита продукта на рынке.

1 июня, 17:23

Фото © Pixabay

Ретейлерам необходимо поднять закупочные цены на куриные яйца, чтобы не было их дефицита. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на форуме "Неделя российского ритейла".

"Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит", — передаёт ТАСС его слова.

В Минсельхозе оценили заявления о риске дефицита яиц

В Минсельхозе оценили заявления о риске дефицита яиц

При этом Евтухов подчеркнул, что недавно куриные яйца значительно упали в цене. По его словам, тендеры на закупку продукта свалились аж до 40 рублей, что негативно отразилось на агропромышленном комплексе.

Ранее россиян предупредили о риске дефицита яиц. Всё дело в том, что закупочные цены на куриные яйца настолько упали, что оказались ниже себестоимости их производства. В связи с этим многие производители заявили, что им уже экономически невыгодно заниматься этим продуктом и некоторые могут начать сокращать количество несушек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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