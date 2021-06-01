Легионеры в основе: Сборная России назвала состав на матч с Польшей
Удивить может лишь наличие сразу пятерых защитников.
Фото © РФС
Сборная России по футболу назвала состав на контрольный матч против Польши, который пройдёт вечером 1 июня во Вроцлаве.
Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре защиты сыграют Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семёнов. По краям — Далер Кузяев и Вячеслав Караваев. В центре поля расположатся Роман Зобнин и Магомед Оздоев. В роли инсайдов — Александр Головин и Алексей Миранчук, а на острие атаки — Артём Дзюба.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Рен-ТВ", начало трансляции в 21:40.
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