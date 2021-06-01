Сборная России по футболу назвала состав на контрольный матч против Польши, который пройдёт вечером 1 июня во Вроцлаве.

Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре защиты сыграют Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семёнов. По краям — Далер Кузяев и Вячеслав Караваев. В центре поля расположатся Роман Зобнин и Магомед Оздоев. В роли инсайдов — Александр Головин и Алексей Миранчук, а на острие атаки — Артём Дзюба.