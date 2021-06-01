В День защиты детей в России прошёл онлайн-марафон в поддержку воспитанников детдомов и приёмных семей

Сегодня, в Международный день защиты детей, Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" (ВОО СВДД) при поддержке Министерства просвещения РФ провела традиционный ежегодный онлайн-марафон "Так просто быть рядом" для воспитанников детдомов и приёмных семей. Об этом сообщается на странице содружества в социальной сети "ВКонтакте".

Так, марафон, начавшийся в 10 утра по московскому времени, собрал более 12 тысяч просмотров пользователей со всех уголков страны. Уточняется, что к акции подключилось более 600 детских учреждений. Среди гостей онлайн-мероприятия были певица Диана Гурцкая, актриса Елена Валюшкина, телеведущие Тимур Соловьёв и Эрнест Мацкявичюс, а также государственные деятели и ректоры различных российских университетов. При этом марафон дополнили мастер-классы по поэзии, оформлению футболок и рисунку в технике нейрографика, сообщили в организации.

Параллельно с марафоном в рамках фестиваля "Большая перемена" на площадке "Содружества выпускников детских домов "Дети всей страны" в столичном парке Горького прошли дискуссии, в ходе которых дети-сироты смогли пообщаться с успешными выпускниками детдомов, известными экспертами и общественными деятелями РФ. Как стало известно, там собрались представители более чем 70 детских домов Москвы и более 1000 маленьких россиян. Вместе с тем на площадке действовала специальная интерактивная зона, где можно было подписать открытку или передать видеопривет ребёнку из детского дома.









"Подрастающему поколению, а особенно детям, оставшимся без попечения родителей, необходим прямой контакт с успешными представителями разных профессий — мастерами своего дела. Это лучший способ зажечь интерес у ребят. Мы поддерживаем их инициативы и поддерживаем в самостоятельном пути к своему успешному будущему!" — сказал руководитель ВОО СВДД "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев.