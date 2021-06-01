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В День защиты детей в России прошёл онлайн-марафон в поддержку воспитанников детдомов и приёмных семей

Запись с акцией собрала свыше 12 тысяч просмотров. К мероприятию подключилось более 600 детских учреждений, а ещё в нём поучаствовали известные медийные личности.

1 июня, 17:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня, в Международный день защиты детей, Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" (ВОО СВДД) при поддержке Министерства просвещения РФ провела традиционный ежегодный онлайн-марафон "Так просто быть рядом" для воспитанников детдомов и приёмных семей. Об этом сообщается на странице содружества в социальной сети "ВКонтакте".

Так, марафон, начавшийся в 10 утра по московскому времени, собрал более 12 тысяч просмотров пользователей со всех уголков страны. Уточняется, что к акции подключилось более 600 детских учреждений. Среди гостей онлайн-мероприятия были певица Диана Гурцкая, актриса Елена Валюшкина, телеведущие Тимур Соловьёв и Эрнест Мацкявичюс, а также государственные деятели и ректоры различных российских университетов. При этом марафон дополнили мастер-классы по поэзии, оформлению футболок и рисунку в технике нейрографика, сообщили в организации.

Путин поздравил участников фестиваля "Большая перемена" с Днём защиты детей

Путин поздравил участников фестиваля "Большая перемена" с Днём защиты детей

Параллельно с марафоном в рамках фестиваля "Большая перемена" на площадке "Содружества выпускников детских домов "Дети всей страны" в столичном парке Горького прошли дискуссии, в ходе которых дети-сироты смогли пообщаться с успешными выпускниками детдомов, известными экспертами и общественными деятелями РФ. Как стало известно, там собрались представители более чем 70 детских домов Москвы и более 1000 маленьких россиян. Вместе с тем на площадке действовала специальная интерактивная зона, где можно было подписать открытку или передать видеопривет ребёнку из детского дома.

  • Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
    Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
  • Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
    Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
  • Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
    Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
  • Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"
    Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"

Фото © VK / ВОО СВДД "Дети всей страны"

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"Подрастающему поколению, а особенно детям, оставшимся без попечения родителей, необходим прямой контакт с успешными представителями разных профессий — мастерами своего дела. Это лучший способ зажечь интерес у ребят. Мы поддерживаем их инициативы и поддерживаем в самостоятельном пути к своему успешному будущему!" — сказал руководитель ВОО СВДД "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев.

Солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам

Солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам

Ранее Лайф писал, что участники фестиваля "Большая перемена" продемонстрировали таланты руководителям ведущих продюсерских центров. Сегодня к школьникам и их наставникам обратился президент России Владимир Путин, который поздравил их с Днём защиты детей. Глава государства пожелал участникам ставить перед собой большие, амбициозные цели и смело достигать вершин в своём деле.

"В наших глазах огонь ярче солнца!": Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни

"В наших глазах огонь ярче солнца!": Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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