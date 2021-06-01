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Участники фестиваля "Большая перемена" продемонстрировали таланты руководителям ведущих продюсерских центров

Ранее к школьникам и их наставникам обратился президент России Владимир Путин, который поздравил их с Днём защиты детей. Он также пожелал участникам ставить перед собой большие, амбициозные цели и смело достигать вершин в своём деле.

1 июня, 14:54
<p>Фото © "Большая перемена"</p>

Фото © "Большая перемена"

Участники всероссийского фестиваля "Большая перемена", который собрал в Москве школьников почти из всех регионов РФ, смогли не только стать зрителями выступлений артистов, но и продемонстрировать свои таланты на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу.

  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"
  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"
  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"

Фото © "Большая перемена"

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Речь идёт об Академии Игоря Крутого, Центре творческого развития "Республика Kids", проектах "Голос" и "Голос.Дети", фестивалях "Новая волна" и "Детская новая волна", а также о Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица", Юниор-Лиге КВН и мюзикле "Большой перемены". Кроме того, для школьников открылась платформа кастингов арт-кластера "Таврида".

Ранее Лайф рассказывал, что к участникам фестиваля обратился президент России Владимир Путин, который поздравил их и наставников с Днём защиты детей. Глава государства пожелал участникам ставить перед собой большие, амбициозные цели и смело достигать вершин в своём деле.

В рамках акции "Добрая суббота" российским школьникам рассказали о правилах безопасности

В рамках акции "Добрая суббота" российским школьникам рассказали о правилах безопасности

Всероссийский фестиваль "Большая перемена" проходит 1 июня 2021 года на набережной парка Горького в Москве и должен стать настоящим праздником для детсадовцев, школьников и их родителей. В рамках программы организована работа более чем 20 площадок, "Росатом" подготовил современную научную лабораторию, а "Роскосмос" представил "лунную станцию". Трансляцию мероприятия можно посмотреть на странице конкурса в соцсети "ВКонтакте".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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