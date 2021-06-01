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В Ингушетии трансформатор оказался подпольной криптофермой, воровавшей электричество

В общей сложности правоохранители насчитали порядка 400 киловатт незаконного подключения пункта, установленного на территории сельхозпредприятия.

1 июня, 14:43

В Ингушетии силовики обнаружили подпольную криптоферму, воровавшую электричество. Видео © Телеканал "360"

В Ингушетии в городе Сунжа в ходе рейдовых мероприятий был обнаружен факт незаконного подключения трансформаторного пункта, от которого питалась передвижная майнинговая ферма. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, мошенники подключались к электросетям и устанавливали специальное оборудование для добычи криптовалюты. Таким образом они присоединились к зданию на территории сельхозпредприятия имени Осканова в Сунже. Также сообщается, что в общей сложности правоохранители насчитали порядка 400 киловатт незаконного подключения трансформатора.

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Отмечается, что рейд проводился сотрудниками Сунженских РЭС совместно с управлением ФСБ по Ингушетии и исполнительным аппаратом "Россети Северный Кавказ" — "Ингушэнерго". Силовики работали по двум адресам. На первом участке было изъято свыше 100 единиц оборудования для майнинга, около 30 аппаратов — на втором.

Ранее Лайф рассказывал, что в апреле стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув 62,5 тысячи долларов. Однако уже в мае курс данной криптовалюты стал падать и рухнул ниже 33 тысяч долларов. В последний раз по такой стоимости биткоин торговался в начале текущего года.

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В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина, сообщив, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты в качестве средства оплаты, а затем допустив продажу всех криптоактивов компании. Впрочем, недавно Маск снова поддержал криптовалюту, что усилило её рост.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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