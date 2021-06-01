В Ингушетии трансформатор оказался подпольной криптофермой, воровавшей электричество
В общей сложности правоохранители насчитали порядка 400 киловатт незаконного подключения пункта, установленного на территории сельхозпредприятия.
В Ингушетии силовики обнаружили подпольную криптоферму, воровавшую электричество. Видео © Телеканал "360"
В Ингушетии в городе Сунжа в ходе рейдовых мероприятий был обнаружен факт незаконного подключения трансформаторного пункта, от которого питалась передвижная майнинговая ферма. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным журналистов, мошенники подключались к электросетям и устанавливали специальное оборудование для добычи криптовалюты. Таким образом они присоединились к зданию на территории сельхозпредприятия имени Осканова в Сунже. Также сообщается, что в общей сложности правоохранители насчитали порядка 400 киловатт незаконного подключения трансформатора.
Отмечается, что рейд проводился сотрудниками Сунженских РЭС совместно с управлением ФСБ по Ингушетии и исполнительным аппаратом "Россети Северный Кавказ" — "Ингушэнерго". Силовики работали по двум адресам. На первом участке было изъято свыше 100 единиц оборудования для майнинга, около 30 аппаратов — на втором.
Ранее Лайф рассказывал, что в апреле стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув 62,5 тысячи долларов. Однако уже в мае курс данной криптовалюты стал падать и рухнул ниже 33 тысяч долларов. В последний раз по такой стоимости биткоин торговался в начале текущего года.
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