В Ингушетии трансформатор оказался подпольной криптофермой, воровавшей электричество

В Ингушетии силовики обнаружили подпольную криптоферму, воровавшую электричество. Видео © Телеканал "360"

В Ингушетии в городе Сунжа в ходе рейдовых мероприятий был обнаружен факт незаконного подключения трансформаторного пункта, от которого питалась передвижная майнинговая ферма. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, мошенники подключались к электросетям и устанавливали специальное оборудование для добычи криптовалюты. Таким образом они присоединились к зданию на территории сельхозпредприятия имени Осканова в Сунже. Также сообщается, что в общей сложности правоохранители насчитали порядка 400 киловатт незаконного подключения трансформатора.

Отмечается, что рейд проводился сотрудниками Сунженских РЭС совместно с управлением ФСБ по Ингушетии и исполнительным аппаратом "Россети Северный Кавказ" — "Ингушэнерго". Силовики работали по двум адресам. На первом участке было изъято свыше 100 единиц оборудования для майнинга, около 30 аппаратов — на втором.