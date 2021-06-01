Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа

Президент Владимир Путин распорядился запустить в российских школах реализацию единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания 13 мая, который опубликован на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 августа, далее — раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских регионов.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются", — указано в тексте поручения.