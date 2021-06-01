Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских регионов.
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Президент Владимир Путин распорядился запустить в российских школах реализацию единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания 13 мая, который опубликован на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 августа, далее — раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских регионов.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются", — указано в тексте поручения.
Напомним, что о внедрении единого подхода к безопасности в школах речь зашла на майском совещании президента с правительством, где обсуждалась трагедия в казанской гимназии. Учебные заведения по всей России должны быть защищены, и это нужно держать под постоянным контролем, отметил глава государства.
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Лайф рассказывал, как утром 11 мая в гимназии № 175 города Казани произошла стрельба. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
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