Участник протестов в Минске попытался покончить с собой прямо во время суда

Участник протестов в Минске во время суда пытался покончить с собой. Видео © Соцсети

Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов во время заседания суда, где в отношении него рассматривалось дело о мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, попытался покончить с собой. Об этом сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Латыпова обвиняют в создании телеграм-чата, изготовлении протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а также во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической обработке растений в качестве директора частной компании. Вину он не признал. После этого подсудимый попытался свести счёты с жизнью.

Как сообщает центр "Весна", перед этим он обвинил силовиков в угрозах завести уголовные дела против его родственников и соседей, если он не признает вину. Латыпова увезли из здания суда на скорой, по информации правозащитников, мужчина будет введён в искусственную кому.

В центре также отметили, что в суде Латыпов был с отёками на лице, синяком под глазом и перевязанной бинтом рукой.