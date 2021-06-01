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Участник протестов в Минске попытался покончить с собой прямо во время суда

Перед этим подсудимый обвинил силовиков в угрозах завести уголовные дела против его родственников и соседей, если он не признает вину.

1 июня, 14:32

Участник протестов в Минске во время суда пытался покончить с собой. Видео © Соцсети

Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов во время заседания суда, где в отношении него рассматривалось дело о мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, попытался покончить с собой. Об этом сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Латыпова обвиняют в создании телеграм-чата, изготовлении протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а также во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической обработке растений в качестве директора частной компании. Вину он не признал. После этого подсудимый попытался свести счёты с жизнью.

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Как сообщает центр "Весна", перед этим он обвинил силовиков в угрозах завести уголовные дела против его родственников и соседей, если он не признает вину. Латыпова увезли из здания суда на скорой, по информации правозащитников, мужчина будет введён в искусственную кому.

В центре также отметили, что в суде Латыпов был с отёками на лице, синяком под глазом и перевязанной бинтом рукой.

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Ранее Лайф рассказывал о задержании в Минске 20-летнего россиянина Егора Дудникова. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы. Молодого человека обвинили в озвучивании роликов для белорусской оппозиции. По словам правозащитников, более чем за две недели своей работы адвокат парня ни разу не смог к нему попасть.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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