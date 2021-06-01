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Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ

По словам главы МИД России, такие выводы можно сделать исходя из поведения альянса касательно обсуждения принципа неделимости безопасности.

1 июня, 14:22
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Таким мнением он поделился по итогам заседания СМИД БРИКС в формате видеоконференции.

По словам министра, НАТО боится подтвердить принцип неделимости безопасности, согласно которому никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, и уходит от него.

"Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться", — сказал Лавров.

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Дипломат также подчеркнул, что прекращение приближения НАТО к границам России является одним из обязательств, взятых Североатлантическим альянсом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Хотя ранее он заявлял, что ему "трудно поверить", будто Москва непричастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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