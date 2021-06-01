Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Таким мнением он поделился по итогам заседания СМИД БРИКС в формате видеоконференции.

По словам министра, НАТО боится подтвердить принцип неделимости безопасности, согласно которому никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, и уходит от него.

"Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться", — сказал Лавров.

Дипломат также подчеркнул, что прекращение приближения НАТО к границам России является одним из обязательств, взятых Североатлантическим альянсом.