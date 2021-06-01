В Кремле заверили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину
Российское руководство исходит из того, что в дальнейшем объёмы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, поэтому украинский транзит может быть востребован.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения срока соответствующего договора. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия, но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", — пояснил представитель Кремля.
Российское руководство исходит из того, что в дальнейшем объёмы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, поэтому украинский транзит может быть востребован, отметил Песков.
"Вместе с тем Путин каждый раз подчёркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — резюмировал он.
Ранее на Украине посчитали потери от запуска "Северного потока – 2". По оценкам Киева, речь идёт о сумме около пяти-шести миллиардов долларов в год. Компенсировать их предлагается с помощью увеличения собственной добычи голубого топлива, что возможно благодаря стимуляции компаний страны.
Напомним, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
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