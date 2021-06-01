В Кремле заверили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения срока соответствующего договора. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия, но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", — пояснил представитель Кремля.

Российское руководство исходит из того, что в дальнейшем объёмы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, поэтому украинский транзит может быть востребован, отметил Песков.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчёркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — резюмировал он.