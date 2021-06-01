Москва не рассчитывает, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена 16 июня в Женеве принесёт прорывные и судьбоносные решения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не строим иллюзий и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", — отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что лидеры двух государств должны обменяться мнениями, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, а также на глобальной арене.