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"Не строим иллюзий": Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

По словам главы МИД РФ, лидеры двух стран должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих государств и на глобальной арене.

1 июня, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / АР / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / АР / Evan Vucci

Москва не рассчитывает, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена 16 июня в Женеве принесёт прорывные и судьбоносные решения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не строим иллюзий и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", — отметил глава МИД.

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Лавров подчеркнул, что лидеры двух государств должны обменяться мнениями, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, а также на глобальной арене.

Напомним, встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня, о чём сообщили в Кремле. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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