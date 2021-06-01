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В Кабардино-Балкарии лихач на "семёрке" на полной скорости снёс женщин с детьми

Малыши госпитализированы в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

1 июня, 14:34

В Кабардино-Балкарии водитель наехал на женщин с детьми. Видео © LIFE

В Кабардино-Балкарской Республике мужчина не справился с управлением и наехал на женщин с детьми. Об этом Лайфу сообщил источник. Видеозапись момента случившегося оказалась в нашем распоряжении.

В результате происшествия четыре человека пострадали, из них двое — малолетние дети. Лайф публикует список травмированных.

  1. Фаина С. (1990 года рождения)
  2. Айдана С. (2020 года рождения)
  3. Зурьят Ш. (1988 года рождения)
  4. Исмаил Ш. (2020 года рождения)

Дети доставлены в республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Они находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается помощь.

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В Питере реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате

Напомним, что пять человек погибли и один получил тяжёлые травмы в ДТП, которое произошло на трассе К-05 у села Мартынова в Ельцовском районе Алтайского края. Как узнал Лайф, после удара один из автомобилей загорелся. Обгоревшее тело водителя "субару" выбросило из машины. Во внедорожнике на месте скончались водитель и трое пассажиров.

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Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП с маршруткой в Волгограде

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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