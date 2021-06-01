В Кабардино-Балкарии лихач на "семёрке" на полной скорости снёс женщин с детьми

В Кабардино-Балкарии водитель наехал на женщин с детьми. Видео © LIFE

В Кабардино-Балкарской Республике мужчина не справился с управлением и наехал на женщин с детьми. Об этом Лайфу сообщил источник. Видеозапись момента случившегося оказалась в нашем распоряжении.

В результате происшествия четыре человека пострадали, из них двое — малолетние дети. Лайф публикует список травмированных.

Фаина С. (1990 года рождения) Айдана С. (2020 года рождения) Зурьят Ш. (1988 года рождения) Исмаил Ш. (2020 года рождения)

Дети доставлены в республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Они находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается помощь.