В Кабардино-Балкарии лихач на "семёрке" на полной скорости снёс женщин с детьми
Малыши госпитализированы в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Кабардино-Балкарии водитель наехал на женщин с детьми. Видео © LIFE
В Кабардино-Балкарской Республике мужчина не справился с управлением и наехал на женщин с детьми. Об этом Лайфу сообщил источник. Видеозапись момента случившегося оказалась в нашем распоряжении.
В результате происшествия четыре человека пострадали, из них двое — малолетние дети. Лайф публикует список травмированных.
- Фаина С. (1990 года рождения)
- Айдана С. (2020 года рождения)
- Зурьят Ш. (1988 года рождения)
- Исмаил Ш. (2020 года рождения)
Дети доставлены в республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Они находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается помощь.
Напомним, что пять человек погибли и один получил тяжёлые травмы в ДТП, которое произошло на трассе К-05 у села Мартынова в Ельцовском районе Алтайского края. Как узнал Лайф, после удара один из автомобилей загорелся. Обгоревшее тело водителя "субару" выбросило из машины. Во внедорожнике на месте скончались водитель и трое пассажиров.
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