В Кремле приветствуют решение США отказаться от санкций против "Северного потока – 2"
Ранее сегодня лидер Украины Владимир Зеленский назвал газопровод козырем Москвы против Киева, "настоящим флеш-роялем".
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Власти России позитивно отнеслись к решению США отказаться от введения очередных санкций против реализации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах.
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