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В Кремле приветствуют решение США отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

Ранее сегодня лидер Украины Владимир Зеленский назвал газопровод козырем Москвы против Киева, "настоящим флеш-роялем".

1 июня, 14:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти России позитивно отнеслись к решению США отказаться от введения очередных санкций против реализации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

В Кремле заверили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

В Кремле заверили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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