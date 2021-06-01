В Кремле приветствуют решение США отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

Власти России позитивно отнеслись к решению США отказаться от введения очередных санкций против реализации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.