В Рунете выявили огромное количество мошенников, продающих "слитые ответы" к ЕГЭ и ОГЭ

В российском сегменте Интернета в преддверии Дня защиты детей специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO выявили масштабную мошенническую схему, связанную с продажей "ответов" к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба международной организации.









Отмечается, что всего в Рунете зарегистрировали 102 ресурса, групп в соцсетях и телеграм-каналов с суммарным количеством подписчиков более 3,2 миллиона человек, где выпускникам предлагают купить "ответы" к экзаменам за 400–1200 рублей. В Group-IB уже уведомили Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросили принять меры по блокировке ресурсов злоумышленников.

По оценкам специалистов, пик такого мошенничества пришёлся на конец мая, как раз незадолго до начала государственных экзаменов. В качестве "пробника" злоумышленники выкладывают часть "ответов" к предстоящим испытаниям, а уже для получения полной версии просят оплаты. Однако после перевода денег мошенники, как правило, не выходят на связь и блокируют контакт "покупателя".