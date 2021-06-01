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В Рунете выявили огромное количество мошенников, продающих "слитые ответы" к ЕГЭ и ОГЭ

Пик такого мошенничества пришёлся на конец мая. Незадолго до начала государственных экзаменов было обнаружено более 100 подобных ресурсов.

1 июня, 14:45
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В российском сегменте Интернета в преддверии Дня защиты детей специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, при содействии школы креативных технологий для подростков TUMO выявили масштабную мошенническую схему, связанную с продажей "ответов" к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба международной организации.

  • Фото © Пресс-служба Group-IB
    Фото © Пресс-служба Group-IB
  • Фото © Пресс-служба Group-IB
    Фото © Пресс-служба Group-IB
  • Фото © Пресс-служба Group-IB
    Фото © Пресс-служба Group-IB
  • Фото © Пресс-служба Group-IB
    Фото © Пресс-служба Group-IB

Фото © Пресс-служба Group-IB

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Отмечается, что всего в Рунете зарегистрировали 102 ресурса, групп в соцсетях и телеграм-каналов с суммарным количеством подписчиков более 3,2 миллиона человек, где выпускникам предлагают купить "ответы" к экзаменам за 400–1200 рублей. В Group-IB уже уведомили Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросили принять меры по блокировке ресурсов злоумышленников.

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По оценкам специалистов, пик такого мошенничества пришёлся на конец мая, как раз незадолго до начала государственных экзаменов. В качестве "пробника" злоумышленники выкладывают часть "ответов" к предстоящим испытаниям, а уже для получения полной версии просят оплаты. Однако после перевода денег мошенники, как правило, не выходят на связь и блокируют контакт "покупателя".

Ранее Лайф рассказывал, что в первый день сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 40 учеников. Однако в остальном старт прошёл в штатном режиме, всего госэкзамены писало около 184 тысяч участников.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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