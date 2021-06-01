Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно": Социолог поддержала введение отцовского капитала

Такая идея является не очень удачной в случае, если планировалось с её помощью увеличить число многодетных семей, указала специалист.

1 июня, 17:57

Фото © Shutterstock

Отцовский капитал — это прекрасная мера для улучшения финансового положения российской семьи, но таким способом нельзя повысить долю многодетных семей. Своим мнением с радио "Комсомольская правда" поделилась доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь.

"Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно. Тем более мы понимаем, что с рождением каждого последующего ребёнка резко ухудшается финансовое положение. Если мы преследуем цель улучшить финансовое положение семьи — это прекрасная мера, особенно если расширят условия его использования", — объяснила Лебедь.

ВЦИОМ: 83% россиян желают получать отцовский капитал за третьего ребёнка

ВЦИОМ: 83% россиян желают получать отцовский капитал за третьего ребёнка

По её словам, такой способ позволит поднять престиж отцовства. Но если первоначальной целью являлось решение проблем демографии в России, то подобные методы будут не очень эффективны.

"Даже сам [член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей] Рыбальченко говорил, когда выступал, что процент семей, действительно имеющих троих и более детей, незначительный. Я боюсь, что мы эту долю семей не сильно увеличим. Если мы хотим повысить долю многодетных семей, то такие упования утопичны", — отметила социолог.

Российский губернатор предложил ввести отцовский капитал в своём регионе

Российский губернатор предложил ввести отцовский капитал в своём регионе

Напомним, что Сергей Рыбальченко ранее предложил ввести многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье.

"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап

"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Президент сказал — я сделал": Путин встретился с теми, кто услышал его призыв поднимать демографию

сегодня в 15:35

Россиянин узнал о существовании 14-летней дочери после получения справки о взыскании алиментов

14 апреля, 13:37

В России могут провести конкурс по переименованию Sukhoi Superjet

сегодня в 18:39

Новак заявил о сохранившихся экономических связях России с Украиной

сегодня в 19:12

"Они меня кинули!": Стас Барецкий подаст в суд на руководство "Дома-2" за миллионное мошенничество

сегодня в 19:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1