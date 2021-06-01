"Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно": Социолог поддержала введение отцовского капитала
Такая идея является не очень удачной в случае, если планировалось с её помощью увеличить число многодетных семей, указала специалист.
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Отцовский капитал — это прекрасная мера для улучшения финансового положения российской семьи, но таким способом нельзя повысить долю многодетных семей. Своим мнением с радио "Комсомольская правда" поделилась доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь.
"Когда семьи лучше начинают жить — это прекрасно. Тем более мы понимаем, что с рождением каждого последующего ребёнка резко ухудшается финансовое положение. Если мы преследуем цель улучшить финансовое положение семьи — это прекрасная мера, особенно если расширят условия его использования", — объяснила Лебедь.
По её словам, такой способ позволит поднять престиж отцовства. Но если первоначальной целью являлось решение проблем демографии в России, то подобные методы будут не очень эффективны.
"Даже сам [член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей] Рыбальченко говорил, когда выступал, что процент семей, действительно имеющих троих и более детей, незначительный. Я боюсь, что мы эту долю семей не сильно увеличим. Если мы хотим повысить долю многодетных семей, то такие упования утопичны", — отметила социолог.
Напомним, что Сергей Рыбальченко ранее предложил ввести многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье.
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