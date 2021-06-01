"Ростех" не намерен отказываться от строительства 25 мусоросжигательных заводов. Об этом журналистам заявил глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

"Нет, не планируем отказываться, это приведёт к потерям. Если мы сейчас запускаем пять заводов, нужно вслед за ними начинать возводить следующие. У нас же существует определённый производственный цикл, чтобы изготовить те же котлы, другое оборудование. Завод невозможно загрузить, а потом остановить на два-три месяца", — объяснил глава "Ростеха".

Чемезов добавил, что господдержка должна составить до 20% стоимости упомянутых проектов, но варианты продолжают обсуждаться. При этом такое финансирование обязательно. Одним из вариантов были названы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Мы предлагали, что какая-то часть должна быть из бюджета, основная же должна быть компенсирована за счёт расширенной ответственности производителей. Каждый производитель, производящий любую продукцию, в себестоимость закладывает сумму на утилизацию этой продукции. Надо понимать, что без господдержки такой проект не "полетит" ни в одной стране мира. Однако её размер у нас не превысит 20% бюджета проекта", — раскрыл Чемезов.

Запуск первых пяти заводов запланирован на 2023 год. Поэтому у властей и "Ростеха" есть время для выработки совместного решения.

Напомним, что дочернее предприятие "Ростеха" "РТ-Инвест" начало строить пять мусоросжигательных заводов в 2018 году. А в 2021-м компания договорилась с Внешэкономбанком и "Росатомом" о новом проекте. И для реализации этого "РТ-Инвест" попросил выделить 320 миллиардов рублей субсидий из федерального и региональных бюджетов на время строительства, а ещё профинансировать работу новых заводов на дополнительные 100 миллиардов.