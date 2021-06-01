В Москве 19 безымянных скверов, площадей, улиц и номерных проектируемых проездов получили наименования. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Так, площади, которая находится недалеко от Музея хоккейной славы, присвоено наименование площадь Валерия Харламова в память о двукратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира Валерии Харламове.

По распоряжению градоначальника сквер, расположенный недалеко от Московского нефтеперерабатывающего завода, теперь переименован в сквер Героев-нефтяников.

А сквер возле станции метро "Сокольники" назван сквером Московского Метро. Скверу перед центральным клиентским офисом ПАО "Россети Московский регион" (бывший МОЭСК) на улице Вавилова теперь стал сквером Московских Энергетиков.

"В память об учёном – микробиологе и эпидемиологе Пелагее Альбертовне Вершиловой безымянной площади, расположенной вблизи примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой в районе Щукино, присвоено наименование — площадь Академика Вершиловой", — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Площадь в районе Бирюлёво Восточное получила название в память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, площадь в районе Измайлово Восточное — в память о купце Константине Мазурине, владельце бумагопрядильной фабрики в селе Реутове.

Постановлением Сергея Собянина названы улицы в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Ротмистрова, архитектора, мастера ландшафтной архитектуры Виталия Долганова, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто, архитектора Бориса Великовского, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией, разведчика Ивана Гераськина, врача-гигиениста Фёдора Эрисмана, футболиста Эдуарда Стрельцова и футболиста и тренера Виктора Маслова.