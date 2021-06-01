В России могут провести конкурс по переименованию Sukhoi Superjet
Глава "Ростеха" считает, что самолёт российского производства не должен носить английскую аббревиатуру. Впереди создание новой модификации "суперджета" (Sukhoi Superjet New) и смена названия самолёта.
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Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о планах проведения всероссийского конкурса, участникам которого предстоит выбрать новое имя для лайнера Sukhoi Superjet.
"Мы создаём новую модификацию "суперджета" (Sukhoi Superjet New), и эта работа ещё впереди. Считаю, что название надо менять. Почему самолёт российского производства должен английской аббревиатурой называться?" — отметил Чемезов в интервью РБК.
Возможность назвать самолёт новым именем глава "Ростеха" планирует дать тем, кто будет участвовать в созданном по этому случаю всероссийском конкурсе.
Ранее Лайф писал, что глава "Ростеха" назвал убыточным проект сверхзвукового бизнес-джета. По мнению Чемезова, это совершенно инновационная машина, но пока только на бумаге.
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