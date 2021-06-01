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В России могут провести конкурс по переименованию Sukhoi Superjet

Глава "Ростеха" считает, что самолёт российского производства не должен носить английскую аббревиатуру. Впереди создание новой модификации "суперджета" (Sukhoi Superjet New) и смена названия самолёта.

1 июня, 18:39
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air-to-air_photo_of_a_Sukhoi_Superjet_100_(RA-97004)_over_Italy.jpg&psig=AOvVaw093-MPtQdo23Ao8FqrLhX_&ust=1622658756405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOjP3oqJ9_ACFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Wikimedia Commons

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о планах проведения всероссийского конкурса, участникам которого предстоит выбрать новое имя для лайнера Sukhoi Superjet.


"Мы создаём новую модификацию "суперджета" (Sukhoi Superjet New), и эта работа ещё впереди. Считаю, что название надо менять. Почему самолёт российского производства должен английской аббревиатурой называться?" — отметил Чемезов в интервью РБК.

Возможность назвать самолёт новым именем глава "Ростеха" планирует дать тем, кто будет участвовать в созданном по этому случаю всероссийском конкурсе.

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Ранее Лайф писал, что глава "Ростеха" назвал убыточным проект сверхзвукового бизнес-джета. По мнению Чемезова, это совершенно инновационная машина, но пока только на бумаге.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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