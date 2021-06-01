Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды

Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Об этом сообщает ТАСС.

"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", — объяснил собеседник агентства.

Стало известно, что допрос политика в настоящий момент продолжается. Гудков свою вину не признаёт.

Политику может грозить до пяти лет лишения свободы. Информацию о задержании подтвердили в правозащитной организации "Агора".