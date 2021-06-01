Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды
В настоящий момент продолжается допрос экс-депутата Госдумы, своей вины политический деятель не признаёт.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Об этом сообщает ТАСС.
"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", — объяснил собеседник агентства.
Стало известно, что допрос политика в настоящий момент продолжается. Гудков свою вину не признаёт.
Политику может грозить до пяти лет лишения свободы. Информацию о задержании подтвердили в правозащитной организации "Агора".
Напомним, что экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков ранее сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов политика, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова.
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