Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды

В настоящий момент продолжается допрос экс-депутата Госдумы, своей вины политический деятель не признаёт.

1 июня, 18:28
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Об этом сообщает ТАСС.

"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", — объяснил собеседник агентства.

Стало известно, что допрос политика в настоящий момент продолжается. Гудков свою вину не признаёт.

Политику может грозить до пяти лет лишения свободы. Информацию о задержании подтвердили в правозащитной организации "Агора".

Полиция завершила обыск у экс-депутата Дмитрия Гудкова

Полиция завершила обыск у экс-депутата Дмитрия Гудкова

Напомним, что экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков ранее сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов политика, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова.

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"В наших глазах огонь ярче солнца!": Участники фестиваля "Большая перемена" рассказали, чего ждут от жизни

сегодня в 17:33

Полиция завершила обыск у экс-депутата Дмитрия Гудкова

сегодня в 16:28

В России могут провести конкурс по переименованию Sukhoi Superjet

сегодня в 18:39

Новак заявил о сохранившихся экономических связях России с Украиной

сегодня в 19:12

"Они меня кинули!": Стас Барецкий подаст в суд на руководство "Дома-2" за миллионное мошенничество

сегодня в 19:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1