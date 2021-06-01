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Полиция завершила обыск у экс-депутата Дмитрия Гудкова

Политика везут на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве. Сам Гудков ранее заявил, что правоохранители обыскивают его дачу под Коломной.

1 июня, 16:28
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Оперативники завершили обыски у политика Дмитрия Гудкова. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила Татьяна Усманова — координатор признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия", ранее прекратившей свою деятельность.

"Обыски закончились, сейчас его везут на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", — заявила Усманова.

Ранее экс-депутат Государственной думы сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов Гудкова, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова.

Напомним, что бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был ранее задержан в петербургском аэропорту Пулково. Было возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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