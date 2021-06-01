Полиция завершила обыск у экс-депутата Дмитрия Гудкова

Оперативники завершили обыски у политика Дмитрия Гудкова. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила Татьяна Усманова — координатор признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия", ранее прекратившей свою деятельность.

"Обыски закончились, сейчас его везут на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", — заявила Усманова.

Ранее экс-депутат Государственной думы сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов Гудкова, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова.