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"Для подвига не важен возраст": Российское движение школьников к 1 июня выпустило песню про детей-героев

В клипе на композицию представлены сюжеты о реальных подвигах современных подростков, которые проявили смелость и отвагу, чтобы спасти чьи-то жизни.

1 июня, 16:10

Российское движение школьников к 1 июня выпустило песню про детей-героев. Видео © Пресс-служба Российского движения школьников

Российское движение школьников совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко написало песню "Дети-герои", посвящённую отважным маленьким россиянам. Премьера клипа состоялась в Международный день защиты детей — 1 июня.

Композицию исполнили участники телепроекта "Голос. Дети" Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев. Отметим, что песня и клип стали итоговым продуктом партнёрского социально-интерактивного проекта "Дети-герои".

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Генеральная линия сюжета видеоролика рассказывает о реальных подвигах современных детей, которые проявили смелость и отвагу, чтобы спасти чьи-то жизни. В видео используются кадры документальной хроники, также в клипе снялся Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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