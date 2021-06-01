"Президент сказал — я сделал": Путин встретился с теми, кто услышал его призыв поднимать демографию
В День защиты детей президент по традиции встретился с многодетными семьями, удостоенными ордена "Родительская слава", и заявил, что именно они — основа будущего России. Путин пообещал и дальше оказывать поддержку семьям с детьми и рассказал, на что шла его мама, чтобы воспитать будущего главу государства.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава" (в режиме видеоконференции). Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин традиционно уделяет много внимания социальной политике, особенно поддержке семей с детьми. В своём апрельском послании Федеральному собранию он заявил о новых выплатах и пособиях, инициировал программу детского кешбэка, а сегодня дарил подарки обладателям ордена "Родительская слава" — тем, кто воспитывает более семерых детей.
"Президент сказал, а я сделал. Хотелось бы, чтобы все в нашей стране так выполняли ваши поручения", — похвастался своей большой семьёй Геннадий из Надыма.
"Но, как понимаю, вы не в одиночку сделали, а Оксана Владимировна (супруга. — Прим. ред.) вас поддержала", — рассмеялся Путин в ответ.
Он отметил, что, глядя на такие большие семьи, большинство россиян захотят последовать их примеру. Более того, президент признался, что и среди его близких есть многодетные родители, причём сам Путин всё не переставал удивляться, как же им удаётся справляться с таким количеством малышей.
"Восемь детей, я представляю, какая у вас нагрузка. Если за каждым голову повернуть, голова отвалится", — обратился он к одному из родителей.
"Одиннадцать ребятишек — это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время", — обратился он к другому отцу большого семейства.
Президент призвал всех по возможности высвобождать время для воспитания детей.
"У меня мама вынуждена была заниматься самой простой работой — нянечкой в больнице работала и ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть", — признался он.
Семья из Надыма рассказала Путину о планах совершить путешествие на машине в Краснодарский край. Но президент предположил, что такая долгая дорога будет утомительна для ребятишек, и предложил воспользоваться самолётом, а машину пообещал предоставить уже в аэропорту Сочи.
"Организуем хороший отдых, машинку дадим": Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи
Глава семейства, поблагодарив за заботу, всё же сказал, что ему на его предприятии обещали выделить путёвку в санаторий Геленджика.
"У нас тоже есть предприятие, называется Управление делами Президента, оно вас поддержит", — улыбнулся глава государства и пообещал помочь им организовать хороший отдых.
Проблемы других семей, уверен Путин, помогут решить губернаторы или главы местных больших компаний. Уж если они о них услышали в прямом эфире, то не смогут проигнорировать.
"Ребёнок в семье — это праздник. Это большой праздник", — завершил общение с семьями Владимир Путин.
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