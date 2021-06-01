"Президент сказал — я сделал": Путин встретился с теми, кто услышал его призыв поднимать демографию

В День защиты детей президент по традиции встретился с многодетными семьями, удостоенными ордена "Родительская слава", и заявил, что именно они — основа будущего России. Путин пообещал и дальше оказывать поддержку семьям с детьми и рассказал, на что шла его мама, чтобы воспитать будущего главу государства.