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Сказке быть!: ОНФ исполнил заветные желания детей-героев в рамках акции "Мечтают все!"

Мечты малышей и радость от их исполнения позволили участникам мероприятия почувствовать себя настоящими волшебниками.

1 июня, 16:02
<p>Фото © <a href="https://onf.ru/2021/05/31/narodnyy-front-realizoval-107-detskih-zhelaniy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Onf.ru</a></p>

Фото © Onf.ru

Ко Дню защиты детей Общероссийский народный фронт подарил праздник детям из 23 регионов страны. В рамках акции "Мечтают все!" общественники реализовали 107 желаний ребят, совершивших геройские поступки, и тех, кто победил тяжёлые болезни, вдохновив своим выздоровлением других.

Мечты у детей были разные: увидеть Санкт-Петербург, побывать за кулисами цирка, почувствовать себя принцессой, стать на шаг ближе к любимому делу, получить клавиатуру с подсветкой, книжки и конструкторы, худи, фотоаппараты и наушники. И теперь благодаря неравнодушным людям они претворились в жизнь.

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Одним из участников акции "Мечтают все!" стал 11-летний Миша Прохоров из Барнаула. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подарил мальчику с ДЦП и его младшему брату по надувному плоту, назвав Прохоровых суперсемьёй.

Ребята растут в обычной семье: папа Сергей работает в полиции, мама Евгения занимается детьми, старшая сестра Влада — студентка университета. Миша учится в барнаульском лицее № 122, за плечами начальная школа. Несмотря на сложный диагноз, он занимается вокалом и учит японский язык в компании с младшим братом.

"Своим примером они доказывают, что каждый человек обладает неограниченными возможностями, главное — это активный настрой, жизнелюбие и желание помогать ближнему. Участие в акции "Мечтают все!" вдохновило Мишу и его семью не останавливаться на достигнутом, а мне позволило почувствовать себя волшебником, глядя в глаза особенного ребёнка, который назло всем трудностям верит в чудеса", — поделился впечатлениями от встречи Войтюк.

Подбор и логистику подарков осуществила компания Wildberries.

Ранее Лайф рассказывал, как волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда. Галина Ивановна преобразилась на "дне красоты", а Мария Григорьевна побывала на концерте.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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