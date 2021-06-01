Ко Дню защиты детей Общероссийский народный фронт подарил праздник детям из 23 регионов страны. В рамках акции "Мечтают все!" общественники реализовали 107 желаний ребят, совершивших геройские поступки, и тех, кто победил тяжёлые болезни, вдохновив своим выздоровлением других.

Мечты у детей были разные: увидеть Санкт-Петербург, побывать за кулисами цирка, почувствовать себя принцессой, стать на шаг ближе к любимому делу, получить клавиатуру с подсветкой, книжки и конструкторы, худи, фотоаппараты и наушники. И теперь благодаря неравнодушным людям они претворились в жизнь.

Одним из участников акции "Мечтают все!" стал 11-летний Миша Прохоров из Барнаула. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подарил мальчику с ДЦП и его младшему брату по надувному плоту, назвав Прохоровых суперсемьёй.

Ребята растут в обычной семье: папа Сергей работает в полиции, мама Евгения занимается детьми, старшая сестра Влада — студентка университета. Миша учится в барнаульском лицее № 122, за плечами начальная школа. Несмотря на сложный диагноз, он занимается вокалом и учит японский язык в компании с младшим братом.

"Своим примером они доказывают, что каждый человек обладает неограниченными возможностями, главное — это активный настрой, жизнелюбие и желание помогать ближнему. Участие в акции "Мечтают все!" вдохновило Мишу и его семью не останавливаться на достигнутом, а мне позволило почувствовать себя волшебником, глядя в глаза особенного ребёнка, который назло всем трудностям верит в чудеса", — поделился впечатлениями от встречи Войтюк.

Подбор и логистику подарков осуществила компания Wildberries.